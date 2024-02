Pubblicità

Arpa ha comunicato una nuova relazione relativamente agli esiti degli accertamenti tecnici esperiti dopo l’incendio scoppiato nel centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades.

In particolare si tratta dei Campionamenti ad alto flusso di Poli Cloro Dibenzo Diossine (PCDD) e Poli Cloro Dibenzo Furani (PCDF)

effettuati nelle date dal 26 al 28 Gennaio 2024 e dal 28 al 30 Gennaio 2024 presso una scuola distante circa 800 metri dall’impianto.

I nuovi dati sono sicuramente confortanti rispetto a quelli rilevati immediatamente dopo lo scoppio del rogo. Dal 26 al 28, i dati sulle diossine sono pari a 151 fg/metri cubi. Dal 28 al 30 sono pari a 67.

“Alla luce di quanto sopra esposto – scrive Arpa – le concentrazioni di PCDD e PCDF sono risultate:

nel primo periodo inferiori al valore massimo di 300 fg/m3

stabiliti dall’OMS per gli ambienti urbani

(WHO – Air Quality Guidelines – Ed. 2 – 2000 – pag. 104);

nel secondo periodo inferiori al livello medio di 100 fg/m3

stabilito dall’OMS per gli ambienti urbani

(WHO – Air Quality Guidelines – Ed. 2 – 2000 – pag. 104)“.

La stessa Arpa fa sapere ancora come “la scrivente Agenzia in data 02/02/2024 ha prelevato nove campioni di top soil, già

inviati al laboratorio ARPA Sicilia di Palermo, al fine di valutare la ricaduta al suolo degli inquinanti.

Precedentemente, sono stati prelevati campioni di acqua da una caditoia dell’impianto e dal fiume Salso a monte e a valle dell’impianto.

Nei prossimi giorni verranno prelevati ulteriori campioni di top soil.

Verranno comunicati successivamente i risultati relativi agli analiti non ancora determinati e ai campioni in fase di analisi.

Infine, appare necessario rappresentare che sul pavimento dell’impianto permane un grosso cumulo (dimensioni circa m. 85 x 12 x 3) di rifiuti parzialmente combusti completamente scoperti. Oltre ad essere soggetti a possibili fenomeni di ulteriore combustione, detti rifiuti rischiano di venire a contatto con gli agenti atmosferici. Pertanto, si ritiene necessario che la Ditta e gli Enti competenti attuino nel più breve tempo possibile le misure idonee a scongiurare tali evenienze“.