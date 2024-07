Pubblicità

Sit-in incendio Omnia, presa di posizione del consigliere comunale Angelo Curella.

“Al SIT-IN organizzato dal PD per sensibilizzare a chi di competenza la bonifica del centro stoccaggio Omnia… erano presenti soltanto alcuni consiglieri comunali di “opposizione”. Tra i presenti anche il sottoscritto e questo non significa che chi era presente all’evento appartiene ad una corrente politica, anzi tengo a precisare la mia indipendenza da ogni colore politico… Oggi, io ero presente come cittadino e la mia presenza sicuramente non era politica ma solo perché amo la mia città, tengo alla salute della mia famiglia e dei miei concittadini, piccoli o grandi che siano. Precisando che chiunque avesse organizzato il SIT-IN, io sarei stato presente!!! Amare la città significa partecipare fattivamente a tutte quelle azioni che possano portare bene alla città ed ai cittadini, non serve solo parlare! Spero che la giornata di oggi e le interrogazioni fatte da chiunque deputato di ogni ordine, grado e colore politico, possano sensibilizzare chi di competenza e portare allo sblocco della situazione riuscendo finalmente a bonificare l’intera area del centro stoccaggio OMNIA, per ridare la giusta serenità a tutta la città.

Oggi il tema del SIT-IN era: LA SALUTE DEI CITTADINI e credo che questa problematica sia al di fuori di ogni colore politico!

Ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori del SIT-IN per l’interesse e la dimostrazione di affetto verso la città di Licata”.