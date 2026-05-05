Incendio Omnia, presa di posizione del parlamentare regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano.

“Mi dispiace dover intervenire anche nel giorno della festività del Santo Patrono Sant’Angelo, ma continuare ad assistere a mistificazioni della realtà, soprattutto su una questione che riguarda la salute dei cittadini, è inaccettabile e indecoroso”.

Così, in seguito al sopralluogo resosi necessario sull’impianto a causa della grave situazione in cui da anni versa l’area interessata dall’incendio, il deputato regionale Angelo Cambiano.

“Quella odierna – prosegue – non è stata una semplice attività programmata, ne’ una visita di cortesia, ma una vera e propria visita ispettiva, resasi indispensabile a causa della prolungata inerzia da parte del Comune di Licata. Per oltre due anni, nonostante un’ordinanza contingibile e urgente del 27 gennaio 2024 imponesse interventi immediati di messa in sicurezza, si è registrato un immobilismo che non trova giustificazioni”.

Cambiano contesta anche le recenti dichiarazioni del primo cittadino: “Continuare a richiamare il dissesto dell’ente come alibi non è più accettabile. Perché il dissesto non ha limitato la spesa nell’organizzazione di eventi e feste o per il finanziamento di attività, opere e servizi ritenuti indifferibili ed urgenti e che tali non sono? La tutela della salute pubblica non può essere subordinata a ritardi amministrativi né a un continuo rimpallo di responsabilità istituzionali”.

Il parlamentare richiama quindi le immagini diffuse dall’amministrazione: “Operatori al lavoro con mascherine e tute protettive attestano in modo inequivocabile la presenza di potenziali agenti inquinanti e la gravità del contesto. Se il rischio è tale da imporre queste precauzioni, è legittimo chiedersi perché si sia atteso così a lungo prima di intervenire concretamente”.

“Il cambio di passo registrato oggi – aggiunge – arriva solo dopo denunce pubbliche e atti ispettivi parlamentari. È bene chiarire che non è il frutto dell’iniziativa del Comune, ma dell’intervento della Regione Siciliana, che sta valutando l’attivazione dei poteri sostitutivi, con azione in danno del Comune di Licata, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2011”, proprio a testimonianza della totale inerzia da parte dell’amministrazione comunale e del Sindaco.

“L’unica priorità deve essere la rimozione immediata dei rifiuti e la definitiva messa in sicurezza del sito. Non c’è più tempo da perdere quando sono in gioco ambiente e salute”.

Cambiano conclude assicurando un monitoraggio costante: “Continuerò a vigilare affinché si passi dalle dichiarazioni agli interventi concreti. La comunità licatese ha diritto a risposte chiare, trasparenza amministrativa e tempi certi”.