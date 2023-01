Pubblicità

Fiamme e paura ieri sera nel traghetto ‘Superba ‘di Gnv a causa di un incendio nei locali garage, presumibilmente partito da un tir. La nave era ormeggiata nel porto di Palermo, nel molo Santa Lucia, in attesa di partire alle 22 verso Napoli. Il fuoco e il fumo hanno subito fatto attivare le procedure di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco, a lungo in azione, i mezzi della Capitaneria di porto, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Tutti in salvo i 184 passeggeri fatti scendere dal traghetto, e circa ottanta membri dell’equipaggio.

“Dobbiamo essere certi di evitare il rischio di flashover – aggiunge il comandante Inzerillo – Prima di entrare con i nostri operatori dobbiamo avere la certezza che sia garantita la loro incolumità per consentire loro di accedere alla stiva e raggiungere il punto da dove è partito il rogo. Stiamo monitorando la temperatura interna che al momento è ancora alta. Quando la temperatura sarà tale da permetterci di entrare all’interno del traghetto procederemo alle operazioni di spegnimento”. “Il danno e’ soltanto materiale – ha detto il sindaco Lagalla accorso questa notte al porto – e ci consoliamo pensando al rischio che si sarebbe corso se l’incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione. Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorita’ portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo”.