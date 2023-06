Pubblicità

Dopo il completo spegnimento dell’incendio che domenica sera ha aggredito l’area archeologica adiacente al Castello, servirà adesso un sopralluogo operativo per capire che danni può aver avuto la struttura interna al Serbatoio comunale di Sant’Angelo. Si attende l’abbassamento della temperature del caseggiato che scherma l’opera idraulica prima di operare una ricognizione interna. L’auspicio è ovviamente quello di trovare una situazione non grave all’interno della struttura. Altrimenti potrebbero esserci problemi anche per la stessa erogazione idrica.