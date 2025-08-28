Attimi di grande apprensione a Marina di Palma nel pomeriggio di ieri. Un vastissimo incendio ha aggredito un vallone all’interno del quale è presente un canneto. Fiamme alte arrivate a lambire alcune delle abitazioni presenti nella località balneare sul litorale palmare. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Due persone sono state ricoverate al San Giacomo d’Altopasso con sintomi tipici da intossicazione da fumo ma non sono in condizioni di pericolo per la salute. Monitoraggio continuo da parte del Comune con l’Ufficio di Protezione civile coordinato da Lillo Inguanta.