Non si ferma l’escalation di incendi. Dopo gelaterie e bar, stavolta tocca ad una ludoteca. C’è dietro sempre la stessa mano? La zona è quella di contrada San Michele. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Per fortuna, l’incendio non è stato di grosse dimensioni e i pompieri sono riusciti a mettere tutto in sicurezza in breve tempo con lievi danni sono alla porta d’accesso. Carabinieri e Polizia, intervenuti sul posto, hanno sequestrato una tanica contenente liquido infiammabile. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il clima in città non è per nulla sereno. Gli atti incendiari stanno iniziando a diventare troppi ed è di ieri un appello a Prefetto e Questore da parte della Presidente del Consiglio comunale, Anna Triglia.