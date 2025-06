È iniziata la conta dei danni dopo l’incendio che intorno alle 21 di ieri sera è divampato in via La Lumia, nel retro di un notissimo esercizio commerciale del centro. Nelle operazioni di spegnimento, è rimasto ferito un Vigile del Fuoco del distaccamento di corso Argentina costretto a ricorrere alle cure dei medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.