Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia sono intervenuti nella notta in via On. Ines Giganti Curella, traversa di via Palma periferia della città, per un vastissimo incendio che ha distrutto ben tre autovetture. I pompieri hanno immediatamente avviato anche una ricognizione a caccia di inneschi o materiale infiammabile. La natura del rogo, anche per la sua vastità, appare dolosa.