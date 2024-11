“Un ennesimo atto intimidatorio è stato perpetrato la notte scorsa ai danni di un commerciante licatese. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla vittima, il circolo PD di Licata denuncia una volta ancora il sempre più diffuso clima di illegalità che soffoca Licata e che si evidenzia con episodi, piccoli o grandi che siano, ogni giorno più frequenti.

Confidiamo che le Forze dell’Ordine, come avvenuto in altre occasioni, sapranno dare presto un volto agli autori di questo ennesimo atto di vigliaccheria, intollerabile ed incompatibile con una comunità, nella sua stragrande maggioranza, sana.

Resta il fatto che le Istituzioni debbano interrogarsi sui conflitti alla base di simili episodi, certamente originati da un clima sociale degradato nel quale sempre più si va perdendo il senso stesso della legalità, dominando spesso sentimenti di prevaricazione e violenza opposti a ogni forma di pacifica convivenza.

La sicurezza nello svolgimento di una attività economica è la precondizione per una crescita di un territorio.

Licata non si può permettere di essere una città insicura e violenta e quindi tutti dobbiamo lavorare per sradicare la mala pianta della criminalità, ognuno con le proprie risorse e capacità ma, soprattutto, isolando e marginalizzando tutti insieme i criminali ed aiutando i giovani a comprendere che un’altra vita è possibile”.

Il Segretario PD Licata Enzo Sica