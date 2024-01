Pubblicità

Presa di posizione della sezione cittadina della Lega Salvini Premier dopo l’incendio al centro di stoccaggio di contrada Piano Bugiades.

La Lega Salvini Premier di Licata esprime la propria vicinanza alla cittadinanza licatese, che si trova a fronteggiare il disastro ambientale determinato dall’incendio della discarica di piana Bugiades ed assicura la propria solidarietà a tutti i soccorritori, organi pubblici e volontari, impegnati in questa grande opera di spegnimento e messa in sicurezza.

Questo è il momento dell’emergenza e, quindi, impone di concentrare tutte le attenzioni e le energie positive per evitare che tale disastro sia portato ad ulteriori conseguenze ambientali. Tuttavia, passato questo primo momento, si ritiene necessaria un’opera di approfondita riflessione per capire chi e perché ha reso possibile che tutto ciò accadesse. Infatti, questo incendio per i licatesi si configura come un disastro annunciato, perché tutti pensavano che si sarebbe potuto verificare e tutti aspettavano solo quando si sarebbe verificato.

Finita la fase di emergenza, la straordinarietà dell’evento imporrà di andare a fondo nella questione per verificare se ci sono state negligenze, sotto valutazioni o peggio ancora voluta disattenzione. La città vuole, pure, conoscere a chi si debbano addebitare tali comportamenti che hanno costituito da presupposto per far ricadere su di essa le conseguenze di tale immane danno ambientale.

Confidando nel lavoro della magistratura e delle forze di polizia, è però necessario che chi di dovere si appresti per fornire risposte serie e concrete alla città.

Lega Salvini premier di Licata