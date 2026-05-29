Con il passare delle ore, si è andata per fortuna attenuando la tensione generata dal vasto incendio che ha riguardato l’area deposito dei lavori per la creazione di una vasca di laminazione in corso Argentina. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino all’una della scorsa notte per domare le fiamme. Il rogo non ha per fortuna raggiunto i vicini insediamenti commerciali e la combustione ha divorato solo 4 tubi in polietilene. Il bilancio finale è pertanto meno drammatico del previsto. Sui fatti di ieri sera indagano i Carabinieri della Compagnia di Licata che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona. Sembrano esserci pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. I Militari dell’Arma stanno già seguendo varie piste e nelle ultime ore avrebbero già sentito diverse persone. I Vigili del Fuoco hanno espletato un sopralluogo a caccia di inneschi o di materiale incendiario.