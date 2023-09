Pubblicità

Gli agenti del Commissariato di Polizia indagano su un atto incendiario che ha preso di mira la gelateria Cammilleri Ice cream della centralissima piazza Attilio Regolo. I fatti si sono verificati intorno alle 3,30 della scorsa notte, poco dopo la chiusura dell’attività. Le fiamme sono state appiccate alla saletta esterna dell’attività e hanno lesionato gravemente la tenda in plastica. Ad evitare il peggio, il tempestivo allarme lanciato da alcuni vicini e il pronto utilizzo di un estintore. Altrimenti i danni sarebbero stati incalcolabili. Il titolare della gelateria, assistito dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato sentito dagli inquirenti ma non ha saputo fornire elementi utili alle indagini. Non risultano infatti né minacce né tanto meno fatti strani nell’ultimo periodo. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi di rito e per tentare di individuare tracce utili alle indagini.