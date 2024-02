Pubblicità

Arpa – agenzia regionale per la protezione ambientale – ha appena installato un rilevatore grandi volumi d’aria sul tetto dell’ufficio urbanistica e uno sul tetto degli uffici SUAP all’inizio di contrada San Michele per nuovi controlli sulla diossina dopo l’incendio al centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. Si tratta di rilevatori mega system che opereranno per le prossime 48 ore.