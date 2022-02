Pubblicità

Una palazzina a fuoco nella notte in via Arco Ferrante, una traversa di corso Serrovira. A causare il rogo, secondo una prima ricognizione dei Vigili del fuoco, una bombola a gas. L’immobile, composto da 3 piani, era occupato da 2 extracomunitari che sono stati allontanati. 4 solai sono crollati e i danni sono molto ingenti. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Licata.