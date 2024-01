Pubblicità

Riunione operativa al Coc (centro operativo comunale) istituito per far fronte all’emergenza incendio.

“Purtroppo l’elicottero dopo aver sorvolato la zona dell’incendio non ha potuto operare per questioni di sicurezza del pilota stesso a causa del forte fumo e per impossibilità di avvicinarsi ai materiali oggetto di combustione – spiega l’assessore Angelo Curella – Sul posto era presente l’ing. Barbera, comandante provinciale del VV.FF., e ha provveduto a rafforzare le squadre anche con l’arrivo di un escavatore cingolato da 215 tonnellate e due cannoni spara acqua da 2400 LT al minuto per contenere e sopprimere il fumo che si sprigiona dalla combustione del materiale. Domani in prima mattinata arriveranno altre squadre dei VV.FF. a sostegno e ci assicurato che i lavori proseguiranno anche durante la notte. Stanno arrivando dei liquidi schiumogeni per soffocare i fumi”.