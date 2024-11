Ancora una notte di fuoco a Licata. Devastato da un incendio un camion, adibito a rettilario, di un circo installato temporaneamente in via Salso. Nel rogo morti carbonizzati 7

rettili, tra questi cinque serpenti. I vigili del fuoco e i carabinieri non si sbilanciano e mantengono il più stretto riserbo. Dell’accaduto, è stata naturalmente, come sempre, informata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Le fiamme si sono sviluppate l’altra notte.

La richiesta d’intervento è partita dagli operatori della struttura. Hanno visto fuoco e fumo ed hanno chiamato il 112. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, accorsi sul luogo con due mezzi. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento il rogo, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Le fiamme, infatti, hanno rischiato di estendersi ulteriormente. Nulla da fare, purtroppo, per 5 pitoni e 2 varani, morti bruciati.