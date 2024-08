Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano su un incendio che la notte scorsa ha pesantemente danneggiato un bar di via Palma. I Militari dell’Arma, allertati da una chiamata alla centrale operativa, hanno eseguito i primi rilievi. I danni causati dal rogo sarebbero ingenti con i pompieri del distaccamento di corso Argentina che hanno faticato per avere ragione delle fiamme. Si sta cercando nelle telecamere di video sorveglianza della zona a caccia di indizii utili per risalire all’autore o agli autori del raid incendiario della notte passata.