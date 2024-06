Pubblicità

Ravanusa – Si sono vissuti momenti di panico in via Callicratide, per lo scoppio di un incendio, che ha avvolto un’autovettura. Privilegiata la natura dolosa.

L’evento s’è verificato, nel “c u ore” della notte, tra domenica e ieri. L’automobile è una Fiat Panda, di proprietà di un pensionato settantaseienne di Ravanusa.

Il mezzo si trovava parcheggiato nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Chiamati dai residenti

della zona, sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su quasi tutta la carrozzeria, hanno messo in sicurezza l’area interessata. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato al rogo

di propagarsi.