Un incendio la notte scorsa ha distrutto la vettura di proprietà di un imprenditore licatese in via Rosolino Pilo. Sul posto, allertata da una chiamata alla centrale operativa, si è portata una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per domare le fiamme. Il mezzo è andato distrutto nel rogo. In via Rosolino Pilo si sono portate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Si sta cercando di capire se la zona è servita da telecamere di video sorveglianza.