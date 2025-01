I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano per un incendio che ha carbonizzato due autovetture in via Angelo Incorvaia, nel quartiere di San Paolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per domare le fiamme. Tutte le piste restano attualmente aperte e la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sull’accaduto.