E’ certa la natura dolosa del rogo della Renault Twingo parcheggiata in via Giarretta, in pieno centro città. Come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedono due persone intente a mettere in atto l’episodio criminale avvenuto nella tarda serata di ieri. I 2 autori sono già stati individuati e denunciati a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Licata. Il mezzo coinvolto nel rogo è andato completamente distrutto mentre un altro parcheggiato nelle immediate vicinanze è stato lievemente danneggiato.