Incendio di auto nella notte intorno alle 2 in Corso Rettifilo Garibaldi. Ad essere danneggiate 2 vetture. Si tratta di una Bmw X4 e una Fiat Panda. Oltreponte sobo intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina di Licata e i Carabinieri della stazione di Licata. Indagini in corso per capire l’origine del rogo che appare chiaramente doloso.