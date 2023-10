Pubblicità

Un incendio è divampato questa sera intorno alle 20,30 all’interno di una abitazione in via Cacici, traversa di corso Umberto a Licata. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare le fiamme; secondo una prima ricostruzione pare che il problema sia scaturito dal mal funzionamento di una caldaia. Pare che non ci siano feriti gravi, sul posto anche i carabinieri della locale compagnia e un’ambulanza del 118.