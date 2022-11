Palma di Montechiaro – Due cavalli e un pony hanno perso la vita dopo un incendio sviluppatosi in una baracca adibita a stalla a ridosso della Strada Statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, in uso ad un giovane palmese.

Pochissimi i dubbi degli investigatori sulla natura dolosa del rogo. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina ma per gli sfortunati animali non c’era già più nulla da fare. Indagini in corso, le forze dell’ordine hanno già sentito il padrone della stalla.