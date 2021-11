Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata stanno indagando per far luce su un rogo che la notte scorsa ha divorato la microcar di proprietà di una donna nel rione di Oltreponte. Sul posto – allertata da una chiamata alla centrale operativa – si è recata una squadra di Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina che ha faticato non poco per avere ragione delle fiamme. Il veicolo è andato completamente distrutto mentre l’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero pericolosamente propagarsi fino ad aggredire altre automobili o palazzine. La pista più battuta dagli investigatori è quella del fatto doloso e, una volta completata l’opera di spegnimento da parte dei pompieri, è stato espletato il primo sopralluogo. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o inneschi ma altri indizi fanno propendere per la matrice dolosa dell’atto incendiario.