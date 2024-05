Pubblicità

È stato un pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. I pompieri hanno dovuto rispondere a diverse chiamate. In particolare, sono stati 3 gli interventi: oltre a quello di via Umberto secondo ad inizio pomeriggio (e di cui riferiamo con un servizio a parte), le squadre di Vigili del Fuoco hanno operato anche in via Marcotto e via Torquato Tasso a causa di due incendi che hanno aggredito terreni incolti e sterpaglie. Con l’aumento delle temperature, sono queste le prime avvisaglie di una stagione estiva che si prevede complessa sul fronte incendi.