E dopo l’incendio al bosco Galluzzo che due giorni fa ha distrutto ben 30 ettari di bosco, i vigili del fuoco sono intervenuti per placare le fiamme di un altro incendio propagatosi nei pressi di Mollarella: è una vera piaga quella degli incendi estivi in Sicilia, da cui Licata non è di certo esente.

Come ogni anno, l’estate in Sicilia non è solo abbronzatura, sole e uno spritz in riva al mare: complici le sterpaglie secche, il vento di scirocco, le altissime temperature e, in alcuni casi, anche la mano dell’uomo, la Sicilia d’estate rischia di trasformarsi in un enorme fiammifero.

Per evitare di contribuire all’insorgere di incendi basta seguire poche semplici regole: non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi che potrebbero essere una miccia per le sterpaglie secche; accendere fuochi solo nelle aree attrezzate; per eliminare le sterpaglie non utilizzare il fuoco; dopo aver parcheggiato l’auto accertarsi che la marmitta rovente non sia a contatto con l’erba secca.

Impariamo a rispettare la natura ed aiutiamola a preservarsi.

Simona Pisciotta