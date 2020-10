Incarico dirigenziale Affari Generali e Servizi sociali, interrogazione dei consiglieri 5 Stelle D’Orsi e Carità.

Premesso che:

con determinazione Sindacale n. 30 del 16.06.2020 è stato conferito al Segretario Generale dell’Ente, le funzioni aggiuntive dell’incarico dirigenziale ad interim del dipartimento 1 Area

Amministrativa – Settore Affari Generali e Servizi Sociali;

con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 26.06.2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni, art. 30 del Dlgs. n. 267/2000;

l’ art. 6 della summenzionata convenzione approvata con la delibera n. 8 del 26.06.2020, cosi recita….il Direttore/Coordinatore del Gruppo Piano, è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti di cat. D in servizio presso l’ufficio distrettuale con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei Servizi Sociali…;

la sopracitata convenzione, e precisamente all’ art. 7 – Ufficio Piano – Funzionamento e Composizione, esplicita e ribadisce in modo inequivocabile e senza interpretazioni, che il Distretto socio-sanitario dovrà essere diretto da una cat. D;

che, tra i servizi compresi nella convenzione sopracitata, c’è il Servizio Sociale Professionale, art. 8 – Funzioni e Servizi conferiti nella gestione associata;

il Settore Servizi Sociali del Comune di Licata ha in organico una figura di cat. D a tempo indeterminato, a 36 ore e con i requisiti di cui alla convenzione suddetta.

Tutto ciò premesso

INTERROGANO e CHIEDONO

Al Sindaco, Giunta e Segretario Generale del Comune di Licata

1. Se l’Amministrazione è a conoscenza della determinazione dirigenziale n. 5 del 15.09.2020 con la quale viene individuata la dipendente cat. C, come Responsabile di P.O.

dell’Ufficio Piano;

2. Come mai non è stato tenuto conto della convenzione dove esplicita in modo netto ed indubitabile che il settore de quo deve essere diretto da una categoria D;

3. Considerata L’ ILLEGGITTIMITA’ del provvedimento di determina dirigenziale n. 5 del 15.09.2020, si chiede all’amministrazione di prendere in considerazione la revoca dello

stesso.

Melania D’orsi, Vincenzo Carità – consiglieri comunali Movimento 5 Stelle