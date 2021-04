Il marciapiede di via Salso è scomparso sotto una fitta vegetazione cresciuta spontaneamente. La parte di carreggiata destinata al transito pedonale è ormai sommersa da erbe infestanti, col tempo arrivate ad una dimensione che ha coperto il marciapiede. Il guaio è rappresentato dal fatto che si tratta dell’unico attraversamento riservato ai pedoni da e per l’agglomerato residenziale di contrada Comuni Camera e via Marcotto. Chiunque voglia attraversare a piedi via Salso è infatti costretto a farlo scendendo dal marciapiede in un’arteria quotidianamente attraversata da un notevolissimo transito veicolare, anche a velocità sostenuta. Trattandosi di spazio pubblico, è chiaro che la competenza di un intervento in zona spetterebbe al Comune. Rimozione di erbe infestanti che – a giudicare dalla grandezza raggiunta – non deve essere eseguita ormai da diverso tempo. A segnalare il problema, sono stati diversi residenti dell’area residenziale di via Salso. “Abbiamo segnalato varie volte il problema – ci spiegano alcuni di loro – ma finora non si è registrato alcun intervento risolutivo. Anche all’interno del quartiere, molte zone sono infestate da piante parassite o infestanti che necessiterebbero di un taglio”.