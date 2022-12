Pubblicità

Da poco sono stati conclusi dei lavori sulla rete fognaria di via Barrile, arteria stradale principale del quartiere Marina. Dai residenti nel rione arriva però una segnalazione alla nostra redazione. Uno dei tombini fognari non è stato correttamente fissato al terreno e sta creando non pochi problemi a chi abita nei tanti condomini di via Barrile. “Al passaggio di ogni vettura – ci fa sapere una delle residenti – il tombino si muove e genera un notevole rumore. Per chi ha le stanze da letto prospicienti a questo tratto di strada è un serio problema a qualsiasi ora del giorno e della notte. Chiediamo una rapida sistemazione di questo disservizio”. Segnalazione che giriamo all’amministrazione e agli uffici comunali.