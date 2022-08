Pubblicità

Un uomo di 50 anni originario di Licata è stato denunciato dalla Polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo ha infatti tentato di introdursi all’interno del Tribunale per i minori di Caltanissetta portando all’interno un coltello lungo 17 centimetri. Il cinquantenne è stato però bloccato dai vigilantes in servizio presso il Tribunale che hanno chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti hanno quindi sequestrato l’arma e denunciato l’uomo.