Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ per questo motivo che un austriaco di 53 anni, domiciliato a bordo di una imbarcazione, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Polizia. I militari sono intervenuti in Piazza Elena dove era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di ebbrezza. L’uomo è stato trovato in possesso di uno sfollagente e di una spada di tipo katana. Gli oggetti sono stati posto sotto sequestro.