La tesoreria comunale, la Banca San Francesco di via Nazario Sauro, sta liquidando i compensi per presidenti di seggio, segretari e scrutatori impegnati nel Referendum dello scorso mese di settembre. L’istituto di credito è aperto al pubblico dalle 8,30 alle 13,30. Dalla banca raccomandano di non creare assembramenti in un periodo in cui sono in pagamento anche le pensioni di anzianità.