Il Sindaco Giuseppe Galanti rende noto che è in pagamento, presso la Tesoreria Comunale, il contributo a sostegno delle famiglie per l’istruzione riguardante l’acquisto dei libri di testo relativamente all’anno scolastico 2018/2019.

I contributi statali per l’acquisto dei libri di testo sono stati ripartiti ai genitori degli alunni e studenti frequentanti le scuole medie inferiori e superiori in relazione alla fascia di reddito di appartenenza e alla classe frequentata.

Per riscuotere il rimborso, coloro che hanno presentato la domanda per il l’ottenimento del beneficio, devono recarsi presso gli sportelli della Banca San Francesco di via Nazario Sauro muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.