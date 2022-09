L’associazione Angeli in Moto in collaborazione con UICI (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Agrigento, sta organizzando per sabato un evento dal titolo “In Moto Senza Vista” arrivato alla sesta edizione dove – ci fanno sapere dall’associazione – “faremo trascorrere una giornata a persone non vedenti ed ipovedenti in moto”. Il percorso sarà quello compreso tra Agrigento – Palma di Montechiaro – Licata.

A Licata si farà tappa al Porto Turistico Marina di Cala del Sole e in Piazza Sant’Angelo. L’evento è aperto a tutti i motociclisti che vogliono unirsi all’iniziativa. Il motto è “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”.