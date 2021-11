Pubblicità

Ancora una fruttuosa collaborazione tra ASP di Agrigento e rete sociale, sul territorio di Licata

L’Asp di Agrigento, nel suo ormai tradizionale intervento di supporto psicologico alle persone in quarantena, espletato all’interno dell’unità Usca, ha recentemente individuato una situazione particolarmente delicata attivando la rete di supporto in collaborazione con il mondo delle associazioni. Questa volta la sinergia è scattata con il gruppo scout Licata 2 che opera nel contesto della parrocchia SGM Tomasi (padre Totino).

Tutto parte dal monitoraggio dei soggetti posti in quarantena, che avviene per via telefonica. Lo psicologo in servizio presso l’Usca di Licata individua una famiglia, madre e quattro figli piccoli, la quale oltre a vivere il dramma del contagio, è oggetto di pesanti maltrattamenti da parte dell’ex coniuge. Attualmente l’unico percettore di reddito risulta la madre, che lavora come bracciante agricola. Tra l’altro con la quarantena obbligatoria c’è il rischio concreto che la signora non raggiunga, entro la fine dell’anno, i giorni utili a completare il periodo minimo di ingaggio per avere diritto all’eventuale indennità di disoccupazione.

Insomma una situazione estremamente delicata alla quale lo psicologo assegna priorità assoluta. Immediatamente viene contattato il gruppo scout Licata 2, che nel giro di una giornata organizza una sostanziosa raccolta di generi di prima necessità che prontamente vengono consegnati alla famiglia a cura dell’Usca.

Dai primi di marzo, quando è iniziato il servizio di supporto psicologico, siamo ormai al quinto intervento straordinario di assistenza. Di volta in volta la collaborazione ha interessato diverse istituzioni, sia pubbliche che private, come il Comune, la Croce Rossa, l’associazione Help, e adesso gli scaut. Insomma quando ci sono situazioni di particolare disagio sul territorio, l’Asp riesce, oltre ai tradizionali compiti, ad attivare piccoli ma significativi interventi di collaborazione che forniscono un tempestivo supporto materiale a chi attraversa periodi di forte sofferenza.