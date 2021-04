“Adesso l’emergenza è conclamata anche dai numeri. Non è più il tempo dell’attesa, bisogna agire rapidamente”. Così in una nota il consigliere comunale Andrea Burgio. “Invito il Sindaco ad adottare le contromisure necessarie per mettere un freno ad una catena di contagi che appare fuori controllo. Oltre 70 casi in poco più di tre giorni è un dato allarmante. Nessuno è un sostenitore della zona rossa ma a mali estremi vanno adottati estremi rimedi. Chiedo inoltre -evidenzia Burgio- un inasprimento dei controlli. Soprattutto nelle giornate del weekend e nei luoghi sensibili della nostra città. La curva è molto preoccupante e ogni giorno che passa può fare la differenza”.