L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pino Galanti ha conferito un riconoscimento al presidente della società Boys Licata, Pino Incorvaia. Alla base del riconoscimento conferito, c’è l’impegno nel campo del sociale portato avanti dalla società soprattutto per quanto concerne i percorsi di integrazione di giovani migranti e profughi che nel Dino Liotta hanno potuto trovare un momento di svago e di socializzazione. “Ci tengo a ringraziare il Sindaco Galanti e il vicesindaco Antonio Montana – spiega Pino Incorvaia – per la vicinanza, la sensibilità, il sostegno e l’appoggio riservato alle nostre iniziative. Così come voglio calorosamente ringraziare il responsabile della cantera gialloblu, Danilo Scimonelli, per l’utilizzo dello stadio Dino Liotta”.