L’assessore comunale al Patrimonio Salvo Graci interviene sulla conclusione della procedura per l’affitto degli immobili comunali sfitti di corso Vittorio Emanuele. “Volevo comunicare che ieri si è completata la gara per l’affitto dei locali di corso Vittorio Emanuele, tutti gli immobili sono stati aggiudicati – le sue parole – Continua l’azione della amministrazione di far rivivere il centro storico: dopo l’isola pedonale, un cielo di tessuti, l’affitto dei locali rappresenta un altro tassello importante per la rinascita del centro storico”.