Il 20 settembre 2025 presso il lungomare di via Principe di Napoli ore 21 a cura della FONDAZIONE ROSA BALISTRERI, COMUNE DI LICATA, CENTRO STUDI DI CULTURA SICILIANA E MEDITERRANEA e CASA DI ROSA si terrà il ricordo della scomparsa della cantante folk licatese ROSA BALISTRERI con una manifestazione: “IMMENSA ROSA” 35° anniversario dalla morte di Rosa Balistreri.

A cantare le canzoni di Rosa saranno: NONO’ SALAMONE, FEDERICA BALISTRERI, TANINO GAGLIO, il gruppo “I TRIVELLA FOLK” e il gruppo BELICE FOLK STUDIO.

A coordinare i cantanti e i gruppi musicali i Direttori artistici del Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterraneo: FULVIO CAMA e ANTONIO ZARCONE.

La location stabilita è il lungomare di via Principe di Napoli, nuovo contenitore di adulti e bambini che con le loro passeggiate e giochi è il luogo ideale per far rincontrare Rosa Balistreri con la sua cittadina, del resto le piazze, le feste dell’Unità, le strade erano i luoghi insieme ai teatri dove Rosa si trovava a suo agio nei suoi concerti.

Non canteranno solo i cantanti e i gruppi ma l’intera città perché le canzoni di Rosa Balistreri sono conosciute da tutti, dai bambini ai grandi e tutti canteranno per esaudire la volontà di Rosa: “Cantati li me canti, nun li scurdati, cantatili pi l’auti”, sarà una serata di popolo e per il popolo.

Rosa rimane un pezzo d’anima tra le più profonde e più belle della nostra Sicilia l’ auspicio degli organizzatori è che la sua voce possa scavare nel cuore di una terra ancorata al sentimento più vero della sua storia, anche se non è più tempo di contadini e zolfatari, di emigranti e di fame.

C’è sempre una maledizione in agguato e le ingiustizie hanno forme nuove e Rosa canta:

“Ccà sutta ‘nta stu ‘nfernu puvireddi

nui semu cunnannati a tirannia

ca in bucca di li lupi su l’agneddi

chiancitimi, chiancitimi, mamma mia

La tirannia cu li carcagni ‘ncarca”

Ma non ci sono soltanto canzoni, c’è la vita della giovane spigolatrice nei campi assolati di Licata di fronte al mare d’Africa, c’è la fuga da questa terra e c’è l’ombra cupa di quella tragedia che resta sempre sullo sfondo e c’è il successo che non cancella nulla degli antichi dolori. Di Rosa c’è rimasto qualcosa in ciascuno di noi, di quanti l’hanno conosciuta ed amata e di quanti ancora oggi ascoltano le sue canzoni.

Spettacolo pubblico con invito rivolto a tutti i siciliani ed in particolare ai licatesi.