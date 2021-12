Pubblicità

Essendo venute meno le esigenze cautelari che avevano dato luogo alla misura cautelare, il gip del Tribunale di Palermo ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne empedoclino tratto in arresto lo scorso settembre a seguito di perquisizione domiciliare disposta dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Palermo.

L’attività consentiva di rinvenire, su pc e dispositivi mobili in uso allo stesso empedoclino, numerosi immagini e video di natura pedopornografica con conseguente sequestro del materiale illecito.

Lo stesso gip ha disposto il giudizio immediato a seguito del quale, l’indagato, difeso dall’avv. Salvatore Butera del foro di Agrigento, dovrà comparire nei prossimi mesi dinanzi al Tribunale di Agrigento per essere sottoposto a processo.