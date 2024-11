L’8 dicembre, la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione. La Basilia Immacolata di Agrigento, unitamente all’Arciconfraternita di Maria SS. Immacolata ha predisposto il programma dei festeggiamenti 2024 che avranno inizio il 29 novembre con la “Novena” in preparazione alla solennità dell’Immacolata di domenica 8 dicembre.

Il tema che guiderà la Novena, predicata da don Giuseppe Matraxia è: “Con Maria pellegrini di Speranza”.

“La Vergine Immacolata – dichiara il parroco della Basilica dell’Immacolata don Gerlando Montana – possa aiutarci a vivere con fede il Giubileo, ormai alle porte”.

Dal 29 Novembre al 6 dicembre ogni pomeriggio alle ore 17:30, si terrà la recita del Rosario, alle ore 18.00 il canto dello Stellario e la Celebrazione Eucaristica.

Il programma prevede anche diversi sono gli eventi religiosi e culturali come, il 2 dicembre alle ore 19:00, la preghiera a Maria dei bambini e dei ragazzi; la Veglia Mariana del 5 dicembre alle ore 19:00 e la tavola rotonda “La Storia della Basilica dell’Immacolata e la sua iconografia”, il 6 dicembre alle ore 19:00.

Il 7 Dicembre, giorno della Vigilia, alle 16.00 la Banda Musicale “L. Parisi” di Raffadali, diretta dal M. Ragusa, percorrerà le vie della città.

Alle ore 18:00 si vivrà il momento, tanto atteso, dell’“Ascesa” del Simulacro dell’Immacolata nella nicchia dell’Altare maggiore, seguita dalla Santa Messa

Con il giuramento dei nuovi confrati dell’Arciconfraternita e l’atto di affidamento a Maria SS. Immacolata.

Giorno 8 dicembre, alle ore 8.00 la Banda Musicale rallegrerà le vie del centro storico, alle ore 9:00 S. Messa a seguire, ore 10.30, si terrà l’omaggio floreale del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento all’Immagine della Madonna, nella nicchia del campanile della Basilica.

Alle ore 11:00, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale, don Giuseppe Cumbo.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, dopo l’uscita del simulacro, si snoderà la processione per le vie: Pirandello, Roma, Porta di Ponte, Atenea, Porcello, Gamez, Salita Cognata, San Girolamo, Duomo fino a giungere nella Chiesa Sant’Alfonso, dove verrà celebrata la Messa a cui prenderanno parte tutte le comunità del Centro Storico “nel ricordo del 170° anniversario della Dedicazione della Chiesa e del Dogma dell’Immacolata”. Dopo la Messa, la processione farà rientro in Basilica per le vie Duomo, Matteotti, Bac Bac, Atenea, Porta di Ponte, Roma, Viale della Vittoria, Roma, via Pirandello.

Il segretario della confraternita e dei festeggiamenti, Giuseppe Sanzeri, nell’evidenziare come la festa dell’Immacolata sia un evento particolarmente atteso per tutti ed in particolare per chi vive nel centro storico si dice “fiducioso che l’invito a partecipare ai festeggiamenti, arrivi a tutti gli Agrigentini, in modo da far conoscere ai bambini e far riscoprire ai più grandi le nostre tradizioni”.