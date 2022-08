Pubblicità

“Illecita miscelazione di gasolio per autotrazione gasolio marino per complessivi 7328 litri”. E’ questa l’ipotesi di reato che ha portato la Procura della Repubblica di Agrigento ad emettere un provvedimento di sequestro per un equivalente di 4.524,31 euro e di un distributore di carburante. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento.

Secondo la Procura di Agrigento “l’illecita miscelazione del carburante poteva influire negativamente sulla funzionalità dei veicoli che lo utilizzano, potendo arrivare anche a causare seri danni per i motori delle autovetture e dei motoveicoli di più recenti costruzione”.

La persona indagata, un licatese, è difeso dall’avvocato Giuseppe Glicerio.