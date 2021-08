Pubblicità

Ileana Tardino è la nuova dirigente scolastica del Liceo Linares. Fresca vincitrice di concorso, ha appena ricevuto l’incarico di preside. Quella di Ileana Tardino è una storia particolare: si tratta della dirigente più giovane mai avuta dal Linares (39 anni) e di fatto si tratta di un ritorno avendo frequentato proprio il Classico come indirizzo di studi superiori. Laureata in Scienze Umane e Pedagogiche, insegna da anni a Francofonte prima di tentare con successo la via della dirigenza scolastica attraverso il concorso. Prenderà servizio al Linares il prossimo 1 Settembre. Nei prossimi giorni, la nostra redazione avrà modo di far conoscere meglio la nuova dirigente del Linares con un’intervista.