Pubblicità

Il Tribunale per i diritti del malato di Licata compie 30 anni!

Era infatti il maggio del 1992 quando mi veniva conferito l’incarico di Responsabile del TDM di Licata. Si costituiva così anche nel nostro territorio la rete storica di Cittadinanzattiva nata per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale.

Sarebbe troppo lungo tentare di riassumere ora tutte le iniziative e i progetti portati avanti in questi anni; semplifico ricordandone solo alcuni: siamo stati protagonisti ,come rete e con l’assemblea territoriale , in ambito sanitario, del territorio, della scuola, dei consumi , della Giustizia e della politica, passando dai monitoraggi sulla sicurezza degli ospedali e delle scuole, al progetto Integrazione, al progetto ATTIVAmenteDONNA contro la violenza di genere, al corso di Educazione Sentimentale, alle Giornate Europee dei diritti del malato,ai programmi di alternanza scuola-lavoro, alle iniziative di tutela del mare, delle coste e dell’aria , alle campagne sull’amianto, al servizio idrico integrato, ai confronti con i candidati alle varie tornate elettorali, e tanto altro ancora, sempre con spirito di volontariato e a titolo gratuito.

Ricordo questi anni con un filo di emozione pensando a quante storie hanno incrociato le nostre e ai colleghi che ci hanno lasciato ma che sono sempre presenti nel nostro ricordo.

Rammento che grazie anche al contributo delle realtà locali il Movimento ha ottenuto importanti risultati di tutela a livello nazionale fino a ricevere per questo nel 2006 la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica.

Desidero ringraziare tutti i collaboratori che a vario titolo si sono impegnati in questo percorso ed al tempo stesso invitare quanti ci seguono a partecipare attivamente, ove se ne condividano i principi, per rendere sempre più incisiva la nostra azione di tutela e di partecipazione.

Un particolare ringraziamento all’ASP di Agrigento in tutte le sue articolazioni per l’accoglienza e per aver mantenuto costanti i rapporti di collaborazione con la nostra rete .

Grazie agli organi di informazione che hanno sempre seguito la nostra azione dandone puntuale diffusione.

Maria Grazia Cimino – Coordinatore A.T. Cittadinanzattiva-Licata