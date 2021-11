Pubblicità

Gli strascichi dell’ondata di maltempo che ha colpito Licata impattano anche sul comparto della marineria. “Quanto viene trasportato dal Fiume Salso – ci spiega un operatore – alla fine lo raccolgono le nostre reti. Nel momento in cui andremo a pescare, tireremo a bordo la plastica e tutto il resto dei materiali trasportati dalla piena del Fiume. Il rischio è quello di rompere o lesionare le nostre reti”. Subito dopo il passaggi della tromba d’aria, la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza per mettere in guardia sulla pericolosità all’interno del porto per la presenza di corpi galleggianti.