Da oggi e per alcune settimane il territorio agrigentino sarà protagonista di una eccezionale campagna pubblicitaria sulle reti nazionali Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e Sky TG24.

Lo spot dal titolo “Agrigento 2600 anni di Storia”, ideato dal Distretto Turistico Valle dei Templi e finanziato nell’ambito della promozione per i 2600 anni della fondazione di Akragas, grazie alla lungimirante attenzione dell’assessorato regionale al Turismo, è stato inserito a pieno titolo nella campagna promozionale “Tutto questo è in Sicilia” che nel mese di dicembre promuoverà alcune destinazioni dell’Isola.

“Si tratta di un doveroso segnale di attenzione verso il territorio di Agrigento – spiega Calogero Pisano, capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale al Turismo -. Quando l’emergenza del Covid-19 finalmente si chiuderà le destinazioni che potranno riprendersi per prime dagli effetti della crisi saranno quelle che avranno preparato per tempo una strategia efficace. In questo senso la Regione sta mettendo in campo risorse importanti, valorizzando le eccellenze che i territori sanno esprimere”.

Il Distretto Turistico Valle dei Templi, assieme al Distretto Turistico Sicilia Occidentale, in quanto aggregazione di diversi comuni della Sicilia Occidentale riconosciuta come DMO (Destination Management Organization), è stato quindi scelto dall’assessorato regionale al Turismo quale beneficiario di una iniziativa di comunicazione finanziata nell’ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 azione 6.8.3. L’iniziativa ha un valore complessivo di oltre 1.200.000 euro.

La campagna si inquadra nell’ambito dell’innovativa strategia voluta dall’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina che con l’iniziativa denominata “See Sicily” promette in tempi brevi di riavviare i motori del turismo dell’Isola.

“Siamo grati all’assessorato al Turismo per l’eccezionale opportunità che premia il percorso avviato in questi mesi dal nostro Distretto e dagli altri attori del territorio – spiega l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa –. In quest’ottica abbiamo deciso di puntare su un messaggio che valorizzasse la nostra storia, le nostre bellezze e la nostra cultura. Con Agrigento ed i suoi Templi che rappresentano il luogo da cui partire per scoprire un territorio che offre una cultura e dei paesaggi unici”

Lo spot è stato realizzato grazie alla disponibilità dell’ente Parco Valle dei Templi.