Pubblicità

Nei giorni scorsi a Caltanissetta un importante convegno sulle ragioni e l’attualità del Socialismo nel 21° secolo. Riportiamo l’intervento dell’on. Lauricella.

“A Caltanissetta partecipato e interessante incontro con tanti compagni socialisti di tutte le province della Sicilia.

Uno scambio di idee, che hanno manifestato lo stesso senso della politica e del senso del riformismo.

Andremo avanti, con l’impegno di coinvolgere giovani, uomini e donne per affermare che i bisogni, i diritti e la solidarietà sono l’essenza dell’azione della politica.

La politica non può ridursi – come sembra ormai – alla sola acquisizione di potere ma deve utilizzare il potere nell’interesse di chi ha bisogno.

Continuiamo a firmare la petizione per l’eliminazione delle liste bloccate e tornare alle preferenze.

Le liste bloccate producono rappresentanti e Parlamento condizionati e sottomessi a pochi capi di partito.

Proviamo ad usare anche questo sistema!!”.