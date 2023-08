Pubblicità

Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino aderisce a Fratelli d’Italia. “Per me – dice – si tratta di un ritorno a casa vista la mia militanza in Alleanza Nazionale in passato”. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Coordinatore della Sicilia occidentale del partito di Giorgia Meloni, Gianpiero Cannella.